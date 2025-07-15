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Билборды с приглашением на Всемирный фестиваль молодежи появились в США и Японии

Жители США, Японии и Нигерии теперь знают о приближающемся слете Всемирного фестиваля молодежи. В их странах на городских улицах появились билборды с соответствующим приглашением, сообщает Telegram-канал «Росмолодежь» .

Билборды с приглашением на Слет Всемирного фестиваля молодежи появились в Америке, Японии и Нигерии.

Это приглашение общаться, обмениваться опытом и знаниями, а также создавать вместе всем молодым людям!

Слет ВФМ пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре и объединит 2000 участников из 120 стран. Это возможность познакомиться с разными культурами, получить новые знания и навыки, найти партнеров и реализовать свои идеи.

Ловите возможность и успейте зарегистрироваться до 20 июля.