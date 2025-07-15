Новую котельную готовят к отопительноу сезону в пос Мишеронский округа Шатура

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий проверил темп подготовительных работ на новой блочно-модульной котельной в поселке Мишеронский. Он подчеркнул, что все они должны быть завершены к началу отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Оборудование на объекте уже смонтировано и установлено. До планового начала пусконаладочных процессов остается полтора месяца. За это время подрядчикам совместно с ресурсоснабжающими организациями необходимо провести работы по подключению к газо- и водоснабжению, канализации, электричеству», — рассказал Николай Прилуцкий.

На новой котельной предусмотрены раздельные системы теплоснабжения и горячего водоснабжения. Сейчас, когда в поселке нет системы ГВС, это позволит дополнительно подпитывать отопительную систему. А самое главное — котельную не придется реконструировать при проведении в будущем модернизации теплосетей поселка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.