Беспилотник пытался атаковать нефтебазу в подмосковном Серпухове

Во время массированной атаки БПЛА на Московский регион в подмосковном Серпухове сбили дрон, целью которого была нефтебаза «Ока-центр», сообщает Mash .

На территории предприятия рухнули обломки. В результате, судя по опубликованным кадрам, произошел небольшой пожар, но емкости для хранения топлива не пострадали.

Нефтебаза находится недалеко от Борисовского шоссе. Ранее там перекрыли движение из-за падения БПЛА. Сообщается, что на этом участке специалисты сейчас разминируют взрывное устройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в 4 часа утра вторника началась массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье.

«Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим при атаке беспилотников в Подмосковье и их семьям», — сказал Воробьев.

В Минобороны России заявили, что над территорией Московской области уничтожили 91 дрон противника.