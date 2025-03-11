На пересечении двух шоссе в Серпухове перекрыто движение в связи с падением БПЛА

На пересечении Окского шоссе и Борисовского шоссе в Серпухове перекрыто движение транспорта из-за падения БПЛА, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Объезд возможен через ул. Ворошилова, Данковское, Бутурлинское шоссе и трассу М-2 «Крым».

Автобусы маршрутов № 26, 28, 30, 31, 32, 41, 363 ожидают открытие движения. Временно не осуществляется высадка/посадка на остановках: ДСК, ЖБИ, Белые дома, Борисово, Путевая развилка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в 4 часа утра вторника началась массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье.

«Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей. Раненые также получат поддержку», — сказал глава региона.

Он также добавил, что судя по найденным поражающим элементам из упавших украинских беспилотников, целью для них были именно люди.

Он уточнил, что оба погибших в регионе мужчины являются сотрудниками «Мираторга». Удар дронов пришелся на автопарковку в 05:14, когда работники только заступили на смену.