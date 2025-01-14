Baza: над Казанью сбили беспилотник

сегодня в 10:06

Очевидцы рассказали, что видели сбитый над Казанью беспилотник, сообщает Baza .

Официального подтверждения данной информации нет.

Ранее из-за атаки украинского беспилотника в пригороде Казани загорелась газовая цистерна. Пострадавших в результате ЧП нет. Сирены тревоги включали на предприятии «Танеко» в Нижнекамске. Еще дроны пытались атаковать НПС «Калейкино» в Альметьевске.

Россия подверглась самой массированной атаке дронов ВСУ в этом году. Уничтожено более 200 беспилотников.