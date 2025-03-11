Атаковавшие Подмосковье и столицу БПЛА были начинены подшипниками

Житель Видного Владислав во время разбора завалов собственной квартиры, куда врезался беспилотник ВСУ, нашел поражающие элементы. Оказалось, дроны были начинены подшипниками, сообщает SHOT .

Владиславу осколками посекло руки. В Сети появились кадры, как раненый мужчина самостоятельно разбирает завалы квартиры. Он обнаружил поражающие элементы, которыми были начинены дроны противника.

Речь идет о подшипниках диаметром 7 мм. Пострадавшему уже оказали медицинскую помощь, из руки вытащили осколки стекла и обработали раны. Его жизни ничего не угрожает.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 4 утра на Москву и Подмосковье была совершена массовая атака беспилотников. В том числе вражеский дрон прилетел на парковку возле производственного комплекса «Мираторг» в селе Ям. Погиб 38-летний охранник.