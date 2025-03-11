Атаковавшие Подмосковье и столицу БПЛА были начинены подшипниками
Житель Видного Владислав во время разбора завалов собственной квартиры, куда врезался беспилотник ВСУ, нашел поражающие элементы. Оказалось, дроны были начинены подшипниками, сообщает SHOT.
Владиславу осколками посекло руки. В Сети появились кадры, как раненый мужчина самостоятельно разбирает завалы квартиры. Он обнаружил поражающие элементы, которыми были начинены дроны противника.
Речь идет о подшипниках диаметром 7 мм. Пострадавшему уже оказали медицинскую помощь, из руки вытащили осколки стекла и обработали раны. Его жизни ничего не угрожает.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 4 утра на Москву и Подмосковье была совершена массовая атака беспилотников. В том числе вражеский дрон прилетел на парковку возле производственного комплекса «Мираторг» в селе Ям. Погиб 38-летний охранник.