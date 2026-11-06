В Самаре выпало 12,8% месячной нормы осадков за сутки

Первый снегопад сезона принес в Самару 6 мм осадков — 12,8% месячной нормы. Он прошел 5 ноября 2026 года, сообщает «Царьград» .

В ночную смену улицы расчищали 298 единиц спецтехники и свыше 500 дорожных рабочих.

«В первую очередь очистили центральные магистрали, по которым ходит общественный транспорт, подходы к остановкам, к метро и лестничные спуски. Снег быстро тает, ливневка справляется. Там, где ее нет, ликвидируем подтопления», — написал глава Самары Иван Носков в своем канале в МАКС.

Мэр призвал управляющие компании и товарищества собственников жилья не затягивать с уборкой придомовых территорий, вовремя очищать от снега крыши и козырьки подъездов.

Носков лично контролирует работы. Первым он проверил Красноглинский район.

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