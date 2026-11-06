Таможенники изъяли у пассажира в Курумоче 107 синтетических алмазов

Гражданин Индии пытался провезти через «зеленый» коридор самарского аэропорта Курумоч незадекларированные алмазы стоимостью около двух миллионов рублей, сообщает «Царьград» .

Таможенники остановили пассажира, прибывшего из Узбекистана. У него изъяли 107 неоправленных ограненных алмазов. Экспертиза установила, что камни синтетические.

Пресс-служба Приволжского таможенного управления сообщила, что рыночная стоимость партии достигает примерно двух миллионов рублей. В ведомстве уточнили, что товар входит в перечень стратегически важных.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о контрабанде. Расследование продолжается.

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