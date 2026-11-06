Эксперт исключил передачу судебных решений искусственному интеллекту

Исполняющий обязанности председателя Самарского областного суда Алексей Копытин заявил, что нейросетям доверят лишь технические задачи, а решения останутся за судьями, сообщает «Царьград» .

В беседе с корреспондентом «КП-Самара» Копытин пояснил, что искусственный интеллект может обрабатывать документы и искать информацию. Однако для рассмотрения дел недостаточно формальной логики — необходима моральная оценка обстоятельств.

«Правосудие требует не только формально-логического анализа, но и оценки человеческих обстоятельств, морального выбора, а это прерогатива судьи. Технологии должны помогать, но не подменять судейское усмотрение», — заявил Копытин.

По его словам, электронное правосудие, системы аудиопротоколирования и видеоконференцсвязи уже упростили работу судей. Они ускорили документооборот и сократили нагрузку на персонал.

В дальнейшем сервисы могут автоматически готовить проекты судебных актов. Искусственный интеллект способен помогать в подборе подходящей судебной практики и проверке документов, но окончательное решение по каждому делу останется за человеком.

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