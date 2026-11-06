91% россиян назвали русский язык основой единства страны

Наряду с языком респонденты назвали основами единства общую историю и гражданство. Представители других национальностей не вызывают настороженности у 78% опрошенных, а 92% постоянно общаются с ними в повседневной жизни.

Две трети россиян хотят больше узнать об истории и традициях других народов. При этом 62% участников опроса считают, что сохранение самобытности не мешает мирному сосуществованию.

Главный редактор агентства «Полит 74», участник «Экспертного клуба Челябинской области» Григорий Макеев отметил, что на Южном Урале межнациональное согласие складывается из ежедневного общения. Люди разных национальностей и вероисповеданий вместе работают и учатся, поддерживают дружеские и семейные связи. Общий язык помогает понимать традиции друг друга, а Сабантуй и фестивали культуры стали привычной частью жизни.

«День народного единства — хороший повод вспомнить, что мы одна страна и один народ, а наше многообразие — наше богатство», — заключил Макеев.

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