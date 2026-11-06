По Народной программе «Единой России» в Волоколамске открыли обновленный сквер. За пять лет реализации программы в Подмосковье благоустроено почти 350 общественных пространств, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Территорию для благоустройствау Дома культуры «Текстильщик» в Волоколамске выбирали сами жители. Сквер стал победителем Всероссийского голосования за общественные пространства, получив поддержку около двух тысяч жителей округа.

За время реконструкции здесь обустроили пешеходные дорожки, установили современное освещение и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». Для активного и спокойного отдыха оборудовали площадки для настольного тенниса, шахматные столы, качели под навесами, а также поставили новые скамейки.

Обновление сквера особенно важно для фабричного микрорайона. Рядом расположены школа № 3 и Дом культуры «Текстильщик», который посещают дети и взрослые.

«Дети ходят на кружки в Дом культуры, и теперь, пока старшие занимаются, можно погулять с младшими, поиграть на площадке или просто побыть на свежем воздухе. Здесь есть занятия и для детей, и для взрослых. Для нашего микрорайона это действительно важно», — поделилась местная жительница Екатерина Давыдова.

Особое внимание уделили озеленению: на территории разбили около четырех тысяч квадратных метров газона и высадили 250 кустарников.

Параллельно с благоустройством сквера завершился и ремонт фасада самого ДК «Текстильщик». Специалисты обновили здание, которое в 2027 году отметит свое 90-летие.

За пять лет реализации народной программы Единой России в Подмосковье благоустроено почти 350 общественных пространств: около сотни парков и лесопарков, 30 набережных, почти 50 скверов.В этом году жители Подмосковья направили в новую редакцию Народной программы свыше 920 тысяч инициатив. Более трети наказов связаны с благоустройством: озеленением дворов, обновлением детских и спортивных площадок, а также ремонтом общественных пространств.