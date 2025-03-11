«Может, убрать Хиросиму эту?»: видео из квартиры в Видном, куда прилетел БПЛА

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Опубликованы фото и видео из квартиры в Видном, куда врезался БПЛА

В Сети появились кадры из квартиры в Видном в Московской области, куда влетел вражеский беспилотник. Хозяину жилья Владиславу посекло руки осколками, сообщает Baza .

Оконную раму в квартире полностью выбило, она лежит на полу. Жильцы самостоятельно разбирают завалы. Видно, что мужчина ранен осколками, он весь в белой строительной пыли.

Другая жительница дома сняла подъезд изнутри. Там все завалено камнями, поэтому она вместе с ребенком эвакуировалась очень аккуратно. На одном из этажей вовсе нет стены.

Жители Видного рассказали, как спасались от обстрела беспилотниками ВСУ. После первого взрыва вместе с детьми они быстро бежали в ванную комнату.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на данный момент власти Подмосковья видят максимальное количество пострадавших и самый большой ущерб в трех муниципалитетах.

«В Ленинском городском округе (Видное, ул. Фокина, д. 6, Западный квартал, д. 5, к. 1, д. Сапроново, д. 6, к. 2, ЖК „Пригород Лесное“) от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая одного 4-летнего ребенка», — рассказал глава региона.