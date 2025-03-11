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Жители Видного с детьми прятались в ванных во время обстрела ВСУ

Жители Видного рассказали, как спасались от обстрела беспилотниками ВСУ. После первого взрыва вместе с детьми они быстро бежали в ванную комнату, сообщает SHOT .

Местный житель рассказал, что услышал взрывы около 5 утра и подбежал к окну. Тут же он услышал второе «жужжание» и схватил ребенка.

«И бегом в ванную. Слышу второй хлопок», — делится мужчина.

На парковке также разрушены десятки машин. По словам местных жителей, власти уже пообещали восстановить имущество и помочь с ремонтом.

Утром 11 марта была отбита самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву. Всего перехвачено 337 дронов противника над 10 российскими регионами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на данный момент власти Подмосковья видят максимальное количество пострадавших и самый большой ущерб в трех муниципалитетах.

«В Ленинском городском округе (Видное, ул. Фокина, д. 6, Западный квартал, д. 5, к. 1, д. Сапроново, д. 6, к. 2, ЖК „Пригород Лесное“) от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая одного 4-летнего ребенка», — рассказал глава региона.