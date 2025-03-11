Кадры с места атаки БПЛА в Домодедове

Сегодня в 4 утра на Москву и Подмосковье была совершена массовая атака беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На парковке возле производственного комплекса и распределительного центра компании «Мираторг» в селе Ям погиб 38-летний охранник. Двое других человек получили ранения: 50-летний мужчина с открытой черепно-мозговой травмой находится в реанимации Видновской больницы, а 44-летний мужчина с травмами головы госпитализирован в Домодедовскую больницу.

В результате падения обломков дронов на парковке вспыхнул пожар, уничтоживший более 20 автомобилей. На месте работают пожарные и оперативные службы, возгорание почти ликвидировано.