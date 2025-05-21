Армия России вышла к границе Днепропетровской области. Видео

сегодня в 18:30

Соловьев заявил о выходе армии России к границе Днепропетровской области

Российские войска вышли к границе Днепропетровской области, заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьев. В Telegram-канале он опубликовал кадры с российскими военными, стоящими около колючих проволок прямо на границе с регионом.

По словам Соловьева, на видео запечатлены бойцы 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии. Их подразделения входят в группировку войск «Центр» армии России.

Двумя днями ранее, 19 мая, Минобороны РФ заявило об освобождении населенных пунктов Марьино в Сумской области и Новооленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

До этого оборонное ведомство показывало кадры освобождения населенного пункта Богатырь в ДНР.