Администрация Дмитровского округа обследовала дома, пострадавшие при атаке ВСУ

Администрация Дмитровского муниципального округа 6 октября выезжала на места падения обломков вражеских беспилотников, которые атаковали Московскую область. Обследованы повреждения в деревнях Каменка и Пески.

В деревне Каменка сотрудники побывали у домов № 45, 50, 75, 103, в Песках — у домов № 14 и 15. В домах осколками повреждены фасады и окна, пострадали припаркованные во дворах автомобили. В Песках развалился металлический забор, повреждены крыши и теплицы.

В администрации напомнили, что восстановление домов после атаки БПЛА начинается с подачи пакета документов (акт осмотра, правоустанавливающие документы, заключение независимой экспертизы и постановление о признании потерпевшим). Заявление рассматривается в течение 10 дней.

Фото - © Пресс-служба Администрации Дмитровского муниципального округа Фото - © Пресс-служба Администрации Дмитровского муниципального округа Фото - © Пресс-служба Администрации Дмитровского муниципального округа Фото - © Пресс-служба Администрации Дмитровского муниципального округа Фото - © Пресс-служба Администрации Дмитровского муниципального округа Фото - © Пресс-служба Администрации Дмитровского муниципального округа Фото - © Пресс-служба Администрации Дмитровского муниципального округа

С раннего утра на пострадавших адресах работали первый заместитель главы округа Евгений Тертышников, руководители территориальных отделов и оперативные службы. Специалисты провели поквартирные и подомовые обходы. Они оценили масштабы разрушений и рассчитали объем необходимых восстановительных работ, разъясняя жильцам алгоритм получения помощи.

Утром 6 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что дежурные силы ПВО уничтожили над территорией Подмосковья 185 беспилотников в 16 муниципалитетах. В семи из них были повреждены 47 частных домов — в Ступине, Наро-Фоминске, Дмитрове, Домодедове, Истре, Серпухове и Волоколамске.

По словам Воробьева, два человека погибли, девять пострадали.

«Еще раз выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — заявил губернатор Московской области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.