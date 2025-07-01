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60 украинских БПЛА сбили ночью в небе над Россией

1 июля в небе над Россией средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

17 БПЛА сбили над Крымом, 16 — над Ростовской областью, 11 — над акваторией Азовского моря, 5 — над Курской областью. Также дроны сбивали над Саратовской (4) и Белгородской областями (2).

Еще 3 беспилотника уничтожили над акваторией Черного моря. По одному вражескому дрону сбили над Воронежской и Орловской областями.

О жертвах среди мирного населения из-за атаки БПЛА сообщили в ДНР. Также в Луганске вспыхнул крупный пожар. Он охватил значительную территорию в одном из районов города.