Глава ДНР сообщил о жертвах среди мирного населения после ударов ВСУ

Пушилин: есть погибшая и раненые среди мирного населения при атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины осуществили ракетный удар по Ворошиловскому району Донецка, в результате которого погибла мирная жительница, еще трое гражданских лиц, включая несовершеннолетнего подростка, получили ранения различной степени тяжести, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Атака проводилась с использованием дальнобойных авиационных ракет, что привело к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры — повреждены центральный универмаг, торговые павильоны рынка «Сокол» и отделения банков. На месте удара возник масштабный пожар, ликвидация последствий продолжается.

Параллельно в Горловке беспилотник-камикадзе атаковал Центрально-Городской район, в результате чего пострадал 17-летний подросток. Всего в ходе сегодняшних обстрелов в различных районах Горловки повреждены 12 жилых домов и 7 объектов гражданской инфраструктуры, включая жизненно важные поликлинику, аптеку и три котельные.

По данным главы республики, за сутки зафиксировано 26 вооруженных атак с применением различных видов вооружения — от дальнобойных ракет до артиллерии калибром 155 мм и ударных БПЛА.