В Луганске вспыхнул крупный пожар после атаки беспилотника

Пожары возникли в Луганске после атаки ВСУ
Спецоперация

В Луганске произошло масштабное возгорание, вызванное атакой беспилотного летательного аппарата, сообщает РИА Новости.

Пожар охватил значительную территорию в одном из районов города.

Точные масштабы разрушений и возможные жертвы уточняются. На месте работают экстренные службы, пытаясь локализовать огонь.

Инцидент произошел на фоне обострения обстановки в регионе. Ранее в Донецке и Горловке уже фиксировались атаки с применением БПЛА и ракетных ударов, приведшие к жертвам среди мирного населения.