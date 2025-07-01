В Луганске вспыхнул крупный пожар после атаки беспилотника
Пожары возникли в Луганске после атаки ВСУ
В Луганске произошло масштабное возгорание, вызванное атакой беспилотного летательного аппарата, сообщает РИА Новости.
Пожар охватил значительную территорию в одном из районов города.
Точные масштабы разрушений и возможные жертвы уточняются. На месте работают экстренные службы, пытаясь локализовать огонь.
Инцидент произошел на фоне обострения обстановки в регионе. Ранее в Донецке и Горловке уже фиксировались атаки с применением БПЛА и ракетных ударов, приведшие к жертвам среди мирного населения.