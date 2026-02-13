58 украинских беспилотников уничтожили ночью над Россией
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
В небе над четырьмя российскими регионами прошлой ночью сбили 58 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Их перехватили с 23 часов 12 февраля до 7 часов 13 февраля дежурными средствами ПВО.
43 БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью, 12 — над Ростовской областью, два — над Курской областью, один — над Крымом.
Также при атаке БПЛА противника в Волгоградской области этой ночью пострадали три человека, в том числе ребенок. В городе организовали пункт временного размещения.
