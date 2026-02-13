сегодня в 06:25

В Волгограде после атаки БПЛА ВСУ организовали ПВР

В Волгограде после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовали пункт временного размещения, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

«На время работы оперативных служб для жителей открыт пункт временного размещения на территории школы № 102», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ПВР организованы спальные места и горячее питание, уточнили в администрации.

БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали рядом с жилыми домами в Волгограде. Кроме того, зафиксированы падения обломков дронов на территории промпредприятий в области.

При атаке дронов ВСУ в Волгоградской области пострадали три человека, в том числе ребенок.

