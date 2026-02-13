сегодня в 03:27

В результате атаки БПЛА в Волгоградской области пострадали три человека

При атаке дронов ВСУ в Волгоградской области пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Повреждены частные домовладения в Волгограде и прилегающие к городу муниципальные образования. Кроме того, сильно пострадал жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован мальчик 12 лет.

«В Красноармейском районе также госпитализированы подросток 18 лет и женщина. Угрозы жизни всех трех пострадавших нет», — сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Ранее сообщалось, что обломки украинского беспилотника рухнули рядом с жилым домом в Волгограде. В здании выбиты стекла, на парковке загорелись несколько автомобилей.

