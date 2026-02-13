Обломки украинского БПЛА рухнули рядом с жилым домом в Волгограде

Обломки украинского беспилотника рухнули рядом с жилым домом в Волгограде. В здании выбиты стекла, на парковке загорелись несколько автомобилей, сообщает SHOT .

По словам местных жителей, над Волгоградом и Волжским этой ночью снова активно работает ПВО, после полуночи были слышны многочисленные взрывы.

Отмечается, что уничтожено около десятка воздушных целей, в одном из районов обломки БПЛА упали на парковку рядом с девятиэтажным домом.

О пострадавших не сообщается.

В четверг средства противовоздушной обороны уничтожили 66 украинских беспилотников над российскими регионами за три часа. В частности, один БПЛА был сбит над Волгоградской областью.

