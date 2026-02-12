сегодня в 23:46

Силы ПВО за три часа уничтожили 66 беспилотников над российскими регионами

В четверг средства противовоздушной обороны уничтожили 66 украинских беспилотников над российскими регионами за три часа, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что беспилотники были уничтожены в период с 20.00 мск до 23.00 мск.

В частности, 43 БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области, 20 беспилотников — над Курской областью, 2 БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над Волгоградской областью.

Ранее российская система ПВО сбила 5 вражеских ракет большой дальности «Фламинго», 6 управляемых авиабомб и 8 снарядов РСЗО HIMARS американского производства.

