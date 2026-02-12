Минобороны: российская ПВО сбила пять вражеских ракет «Фламинго»
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Российская система ПВО сбила 5 вражеских ракет большой дальности «Фламинго», 6 управляемых авиабомб и 8 снарядов РСЗО HIMARS американского производства, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также система ПВО сбила 211 вражеских БПЛА самолетного типа.
ВС РФ нанесли поражение транспортной инфраструктуре и инфраструктуре военного аэродрома на Украине. Уничтожены пункты дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-м районах.
Ранее сильные взрывы зафиксировали в украинском Львове. По объектам в городе был нанесен удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
