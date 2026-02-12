Минобороны: российская ПВО сбила пять вражеских ракет «Фламинго»

сегодня в 13:59

Также система ПВО сбила 211 вражеских БПЛА самолетного типа.

ВС РФ нанесли поражение транспортной инфраструктуре и инфраструктуре военного аэродрома на Украине. Уничтожены пункты дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-м районах.

Ранее сильные взрывы зафиксировали в украинском Львове. По объектам в городе был нанесен удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

