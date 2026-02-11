«Кинжалы» ударили по Львову: в городе сильный пожар

Сильные взрывы зафиксировали в украинском Львове. По объектам в городе был нанесен удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

Прозвучало не менее трех взрывов. Украинские группы в Сети рассказали о вспыхнувшем после атаки пожаре.

Пресс-служба Минобороны РФ удар по Львову «Кинжалами» официально не подтверждала.

3 февраля сообщалось, что ВС России нанесли наиболее массированный удар по энергетическим объектам на Украине с начала 2026 года. Во время атаки задействовали примерно 100 БПЛА «Герань» и более 30 ракет. Среди них были «Циркон», «Искандер-М», «Кинжал» и Х-22. Также использовалась РСЗО «Торнадо-С».

