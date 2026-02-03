Россия нанесла самый массированный удар по энергетике Украины с начала года

Российские войска нанесли наиболее массированный удар по энергетическим объектам на Украине с начала 2026 года. Это произошло через день после завершения энергетического перемирия, которое объявил президент РФ Владимир Путин, сообщает Mash .

При ударе задействовали около 100 беспилотников «Герань» и более 30 ракет. Среди них «Циркон», гиперзвуковой «Кинжал», «Искандер-М», Х-22. Применялась РСЗО «Торнадо-С». Это количество стало рекордным с момента начала спецоперации.

Воздушная тревога звучала над большей частью Украины. В небо были подняты МиГ-31К и Ту-95МС.

Российские войска, предположительно, атаковали ТЭЦ-6 в Харькове, Трипольскую ТЭС в Киевской области, Приднепровскую ТЭС в Днепре, Дарницкую ТЭЦ в Киеве, ПС 750 кВ «Киевская» в Макарове, подстанцию 440 кВ в Харькове и 330 кВ в Одессе.

Отключения электричества зафиксированы в части Сумской области, Харькове и Чугуеве. При температуре -21 градус власти Харькова приняли решение слить воду из труб теплосетей в 820 домах. Это было сделано для предотвращения замерзания жидкости.

