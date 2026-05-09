5 групп диверсантов пытались прорваться в тыл ВС РФ во время перемирия

С начал объявленного Россией перемирия пять украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) прорваться в тыл ВС РФ на четырех участках фронта, сообщает Mash .

Так, украинские группы обнаружили на харьковском, сумском, славянском и красноармейском направлениях СВО.

ДРГ либо ликвидировали, либо взяли в плен. По предварительным сведениям, бойцы ВСУ хотели разведать маршруты передвижения ВС РФ. В каждой группе было по шесть-восемь человек с оружием НАТО: CZ Bren 2 и AR-15. Заброску диверсантов готовили заранее.

Последний раз украинская ДРГ смогла зайти вглубь страны летом прошлого года. В то время группа пыталась добраться до крупного ж/д узла, расположенного в Брянской области. Российские военные вычислили маршрут диверсантов, большинство из них были взяты живыми. Во время допроса один из пленников рассказал координаты штаба, на который российские военные вскоре скинули ФАБ.

Ранее Россия приняла предложение президента США Дональда Трампа о временном прекращении огня. Перемирие будет длиться с 9 по 11 мая. Также о перемирии заявил президент РФ Владимир Путин, оно началось с 00:00 8 мая.

