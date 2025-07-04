48 вражеских беспилотников уничтожили в России за ночь

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили в небе над Россией 48 вражеских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего атак было направлено на Ростовскую область. Там сбили 26 беспилотников. Из-за атаки погибла пожилая женщина.

Над территорией Курской области уничтожили 12 БПЛА, еще 6 сбили в небе над Белгородской областью, 3 — над Орловской и один над Липецкой.

Накануне Удмуртия снова подверглась атаке беспилотников. Один из вражеских дронов удалось подавить, второй попал в технические сооружения одного из объектов.