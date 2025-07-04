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При атаке БПЛА в Ростовской области погибла пожилая женщина

В результате атаки БПЛА в Ростовской области погибла пожилая женщина, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

Беспилотники атаковали ночью Азов, Миллеровский и Тарасовский районы.

В поселке Долотинка Миллеровского района был поврежден двухэтажный восьмиквартирный дом, обрушилась плита перекрытия. В результате погибла женщина-пенсионер, бывший учитель.

Обломки еще одного БПЛА упали на стадион имени Лакомова.

Ранее Удмуртия снова подверглась атаке беспилотников, сообщил глава республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале. По словам политика, один из вражеских дронов удалось подавить, второй попал в технические сооружения одного из объектов.