При атаке БПЛА в Ростовской области погибла пожилая женщина
В результате атаки БПЛА в Ростовской области погибла пожилая женщина, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Беспилотники атаковали ночью Азов, Миллеровский и Тарасовский районы.
В поселке Долотинка Миллеровского района был поврежден двухэтажный восьмиквартирный дом, обрушилась плита перекрытия. В результате погибла женщина-пенсионер, бывший учитель.
Обломки еще одного БПЛА упали на стадион имени Лакомова.
Ранее Удмуртия снова подверглась атаке беспилотников, сообщил глава республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале. По словам политика, один из вражеских дронов удалось подавить, второй попал в технические сооружения одного из объектов.