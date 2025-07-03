БПЛА снова атаковали Удмуртию: один из дронов попал в технические сооружения

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Бречалов: БПЛА атаковали Удмуртию, один дрон попал в технические сооружения

Удмуртия снова подверглась атаке беспилотников, сообщил глава республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале . По словам политика, один из вражеских дронов удалось подавить, второй попал в технические сооружения одного из объектов.

По словам Бречалова, атакованный объект находится «не на территории Ижевска или других городов». По последней подтвержденной информации, республику атаковали два БПЛА.

Информации о наличии пострадавших или жертв пока нет, заявил глава Удмуртии. Сейчас специальные службы ликвидируют последствия атаки.

1 июля украинские дроны атаковали предприятие в городе Ижевск. В результате налета БПЛА на удмуртскую столицу погибли три человека и еще 45 пострадали, сообщал Бречалов.