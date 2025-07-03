БПЛА снова атаковали Удмуртию: один из дронов попал в технические сооружения
Фото - © Telegram-канал Владимира Зеленского
Удмуртия снова подверглась атаке беспилотников, сообщил глава республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале. По словам политика, один из вражеских дронов удалось подавить, второй попал в технические сооружения одного из объектов.
По словам Бречалова, атакованный объект находится «не на территории Ижевска или других городов». По последней подтвержденной информации, республику атаковали два БПЛА.
Информации о наличии пострадавших или жертв пока нет, заявил глава Удмуртии. Сейчас специальные службы ликвидируют последствия атаки.
1 июля украинские дроны атаковали предприятие в городе Ижевск. В результате налета БПЛА на удмуртскую столицу погибли три человека и еще 45 пострадали, сообщал Бречалов.