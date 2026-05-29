сегодня в 08:41

1 человек погиб и 2 пострадали из-за атаки дронов на Волгоградскую область

В результате террористической атаки украинских беспилотников ночью на Волгоградскую область один человек погиб, еще двое были ранены, сообщает администрация региона.

«На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии», — сказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Он добавил, что также человек пострадал в доме на улице Вершинина. Ему медпомощь оказали на месте, госпитализация пострадавшему не потребовалась.

Как уточнил глава региона, из-за падения обломков БПЛА ночью возникли пожары на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а еще локальные возгорания. Все они уже ликвидированы.

Ранее один из БПЛА попал в дом на улице Вершинина.

