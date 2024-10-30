Звезду сериала «Интерны» Ильина экстренно прооперировали в Москве

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В столичной больнице провели экстренную операцию 40-летнему актеру и музыканту Александру Ильину, который снимался в сериале «Интерны» в роли Лобанова, сообщает SHOT .

29 октября артиста привезли в больницу. Там у него диагностировали аппендицит. Хирургическое вмешательство провели в Склифе.

Операция прошла планово. Актер восстанавливается в палате.

Помимо «Интернов», Ильин снимался в фильмах «Царь», «Друзья друзей», «Карамора», «Закрыть гештальт». Также он является фронтменом панк-группы «План Ломоносова».