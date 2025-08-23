Зверски избитый мигрантами футболист скончался в больнице Подмосковья

Начиная с 17 августа в Подмосковье медики боролись за жизнь зверски избитого футболиста, на которого напали мигранты в Щелкове, однако усилия не увенчались успехом. Молодой человек скончался, сообщает РЕН ТВ .

За время, пока Арсений Е. находился в больнице, его дважды прооперировали. Медики делали все, что в их силах, чтобы спасти жизнь 20-летнего парня, но оказались бессильны. Пациент впал в кому еще 20 августа, но в итоге выкарабкаться из этого состояния не смог.

По данным «Русской общины», конфликт с Арсением Е. начали мигранты, которые играли за ФК «Дизель». Они избили молодого человека, а после потери сознания «попрыгали» на нем.

По факту произошедшего в Щелкове уже возбуждено уголовное дело. Троих нападавших задержали, затем арестовали. Двое из них уже дали признательные показания.