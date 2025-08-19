Задержаны мигранты, зверски избившие футболиста «Русской общины» в Подмосковье

Работники уголовного розыска МУ МВД России «Щелковское» задержали еще двоих граждан, которых подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью футболисту «Русской общины» в Подмосковье. Их нашли в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Подозреваемыми оказались гражданин одного из государств Средней Азии 2005 года рождения и местный житель 2001 года рождения. До этого был задержан еще один предполагаемый нападавший.

Ранее в Дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» пожаловались на драку рядом с домом на Пролетарском проспекте в подмосковном Щелкове. Между мужчинами случился конфликт. Он закончился дракой.

Во время него двое граждан нанесли телесные повреждения мужчине 2005 года рождения. Его увезли в больницу.

Против нападавших открыли уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

«Русская община» в своем Telegram-канале пишет, что толпа приезжих «до полусмерти забила» игрока одноименного футбольного клуба. Дружинники помогли правоохранителям задержать нападавших, однако основных зачинщиков отпустили.

По словам «Русской общины», конфликт начали мигранты, игравшие за ФК «Дизель». Они первыми устроили ссору с пострадавшим футболистом Арсением Е. Некоторые из толпы приезжих, предположительно, «прыгали» на молодом человеке, когда тот потерял сознание.

Пострадавший лежит в больнице. У него множественные переломы, порвана гортань, открытый перелом черепа и гематома головного мозга.