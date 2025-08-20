Футболист ФК «Русская община Щелково» впал в кому после избиения приезжими

20-летний Арсений Е. впал в кому после драки, которая произошла 17 августа в одном из ночных клубов в подмосковном Щелкове. У него также открытый перелом черепа, гематома головного мозга и перелом гортани, сообщает Sport Baza .

После избиения пострадавший остается без сознания — ему уже сделали две операции. Первую провели в Щелкове, а вторую в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.

По данным «Русской общины», конфликт с Арсением Е. начали мигранты, которые играли за ФК «Дизель». Они избили молодого человека, а после потери сознания «попрыгали» на нем.

Вечером 19 августа сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Щелковское» задержали еще двоих иностранцев, подозреваемых в нападении на Арсения Е. Их обнаружили в Нижнем Новгороде. До этого силовики задержали одного предполагаемого нападавшего.