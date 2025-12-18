Злоумышленники хотели похитить у работника банка в Подмосковье 3,5 млн рублей

В Подмосковье расследуется дело по факту вымогательства у работника банка 3,5 млн рублей с угрозой применения насилия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

На скамье обвиняемых оказались четверо злоумышленников. По данным следствия, они придумали хитрый план по похищению денег у знакомого работника банка. Для этого мужчины арендовали в Ногинске офисное помещение и пригласили приятеля туда.

Согласно заранее распределенным ролям, двое соучастников изображали из себя жертв, другие стали вымогать у сотрудника банка деньги. Они избили его и угрожали ножом, после чего заставили написать долговую расписку на 3,5 млн рублей и подписать документ о передаче в залог автомобиля.

Пострадавший обязался отдать всю сумму через неделю. Весь процесс оформления документов злоумышленники снимали на камеру, чтобы придать видимость добровольности. Когда все закончилось, фигуранты забрали у пострадавшего ключи и отпустили его. Он обратился в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ. Все подозреваемые были задержаны. Они оказались жителями Подмосковья в возрасте от 25 лет до 61 года. Один из соучастников ранее был неоднократно судим. У них изъяли вещественные доказательства: нож, долговые расписки, автомобиль потерпевшего, банковские карты, телефоны и 34 патрона.

Фигурантам уже предъявлены обвинения. На время расследования их поместили в СИЗО.

Ранее Московский областной суд вынес приговор троим жителям Подмосковья за участие в банде «Северские». Их признали виновными в бандитизме, убийстве группой лиц, покушении на убийство и т. д.

