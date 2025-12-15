Убивали, вымогали деньги: членам ОПГ «Северские» вынесли суровый приговор

Московский областной суд приговорил троих членов банды «Северские» к длительным срокам. Их признали виновными в бандитизме, убийстве группой лиц, покушении на убийство, незаконном приобретении и хранении оружия, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

На скамье подсудимых оказались Колесников В., который вошел в состав банды в 1997 году, а также Рысев Д. и Волков А. — они вступили в нее в 2006 и 2007 годах соответственно.

По данным следствия, Колесников с соучастниками расстрелял лидера другой банды. Он также участвовал в 5 других убийствах, покушении на убийство охранника и приготовлении к убийству лидера другой банды.

Рысев замешен в убийстве бизнесмена и покушении на убийство гендиректора компании. Волков с 2007 по 2018 год вымогал деньги у собственников базы стройматериалов.

Суд признал фигурантов виновными по нескольким статьям. Колесникову назначили 25 лет лишения свободы, Волкову — 14,5 лет, а Рысеву — 14 лет.

ОПГ «Северские» появилась в мае 1997 года в Сергиево-Посадском округе. Члены группировки вымогали деньги у коммерсантов, совершали убийства и другие преступления. Всего на счету ОПГ убийства 23 человек, покушения на убийство шести человек, приготовление к убийству и другие тяжкие преступления.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании членов ОПГ, занимавшейся нелегальной транспортировкой драгоценных металлов. Изъято 70 килограммов золота и серебра.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.