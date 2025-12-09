Вскрыты тайники: раскрыта ОПГ, незаконно перевозившая драгоценности

сегодня в 12:38

ФСБ России сообщила о задержании членов организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся нелегальной транспортировкой драгоценных металлов. Изъято 70 килограммов золота и серебра, сообщает РЕН ТВ .

Преступники осуществляли незаконную деятельность, связанную с оборотом драгоценных металлов, перемещая их из Магаданской области в другие регионы России.

Представители ФСБ обнаружили и конфисковали слитки золота и серебра общим весом около 70 кг, которые были спрятаны в специально оборудованных тайниках. Драгоценные металлы были тщательно упакованы и надежно укрыты, в частности, внутри автомобильных корпусов.

В отношении задержанных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование произошедшего продолжается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.