Жители Орска показали на видео, как выглядят их дома после затопления
Фото - © РИА Новости
Жители Орска показали, как выглядят их дома, затопленные паводковой водой. Сейчас она постепенно убывает из города, сообщает РБК.
Видеозапись сделана в одном из затопленных домов. На кадрах видно, как вода проникла почти во все комнаты. Утонула мебель и все, что находилось в доме.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков посетил кол-центр, расположенный в зоне ЧС в Оренбуржье. Он принял уже свыше 1,5 тыс. звонков.
Паводок начал отступать с 8 апреля. По словам мэра Орска Василия Козупицы, пик наводнения уже прошел.