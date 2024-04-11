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Жители Орска показали на видео, как выглядят их дома после затопления

Происшествия

Фото - © РИА Новости

Жители Орска показали, как выглядят их дома, затопленные паводковой водой. Сейчас она постепенно убывает из города, сообщает РБК.

Видеозапись сделана в одном из затопленных домов. На кадрах видно, как вода проникла почти во все комнаты. Утонула мебель и все, что находилось в доме.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков посетил кол-центр, расположенный в зоне ЧС в Оренбуржье. Он принял уже свыше 1,5 тыс. звонков.

Паводок начал отступать с 8 апреля. По словам мэра Орска Василия Козупицы, пик наводнения уже прошел.