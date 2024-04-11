Жители Орска показали на видео, как выглядят их дома после затопления

Жители Орска показали, как выглядят их дома, затопленные паводковой водой. Сейчас она постепенно убывает из города, сообщает РБК.

Видеозапись сделана в одном из затопленных домов. На кадрах видно, как вода проникла почти во все комнаты. Утонула мебель и все, что находилось в доме.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков посетил кол-центр, расположенный в зоне ЧС в Оренбуржье. Он принял уже свыше 1,5 тыс. звонков.

Паводок начал отступать с 8 апреля. По словам мэра Орска Василия Козупицы, пик наводнения уже прошел.