Мэр Орска Козупица сообщил о прохождении пика паводка в городе

Глава города Орска Василий Козупица сообщил об ожидающемся снижении воды в реке Урал, так как пик паводка город уже пережил, пишет РИА Новости .

По словам градоначальника, снижение уровня воды в Орске можно ожидать в ближайшее время. Местное население уже прожило пик наводнения.

Ранее в МЧС России сообщили, что 8 апреля уровень воды снизился на девять сантиметров. Ситуация находится на контроле экстренных служб.

Волонтеры в Орске ищут пропавшую без вести 76-летнюю преподавательницу колледжа, которая исчезла с началом паводка. Женщина отказывалась от эвакуации из-за страха, что в ее жилье проникнут мародеры.