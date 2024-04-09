В Орске разыскивают 76-летнюю учительницу, пропавшую при затоплении города

Как заявили коллеги пропавшей, в последний раз пожилая учительница выходила на связь в 6 апреля, после чего ее телефон выключился. Поступала информация, что педагога заметили в церкви микрорайона Старый Город, однако волонтеры не смогли ее там обнаружить.

У 76-летней преподавательницы нет родственников. Она отказывалась покидать жилье и эвакуироваться до последнего момента — женщина боялась, что в ее дом ворвутся мародеры.

Насыпную дамбу в Орске прорвало 5 апреля. Причиной стали аномальные паводки. В Оренбургской области ввели режим ЧС федерального уровня. Проведена эвакуация жителей, развернуты пункты временного размещения.