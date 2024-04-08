Уровень воды в подтопленном Орске начал снижаться

В Оренбургской области уровень воды в реке Урал за 2 часа опустился на 9 сантиметров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Алтайском крае паводковая обстановка стабилизируется. В Брянской и Самарской областях от воды начали освобождаться жилые дома и объекты инфраструктуры.

В Курганской области подготовка к волне паводка ведется круглосуточно, добавили в ведомстве.

Ранее директор компании «Спецстрой», которая является генподрядчиком строительства насыпной дамбы на реке Урал в Орске, Сергей Комаров заявил, что причиной прорыва могли стать грызуны.