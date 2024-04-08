Уровень воды в подтопленном Орске начал снижаться
Уровень воды в подтопленных регионах постепенно снижается
В Оренбургской области уровень воды в реке Урал за 2 часа опустился на 9 сантиметров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В Алтайском крае паводковая обстановка стабилизируется. В Брянской и Самарской областях от воды начали освобождаться жилые дома и объекты инфраструктуры.
В Курганской области подготовка к волне паводка ведется круглосуточно, добавили в ведомстве.
Ранее директор компании «Спецстрой», которая является генподрядчиком строительства насыпной дамбы на реке Урал в Орске, Сергей Комаров заявил, что причиной прорыва могли стать грызуны.