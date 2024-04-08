Генподрядчик дамбы в Орске заявил о грызунах, «проточивших дырочку»

Директор компании «Спецстрой», которая является генподрядчиком строительства насыпной дамбы на реке Урал в Орске, Сергей Комаров считает, что причиной прорыва могли стать грызуны.

«Посмотрев по съемкам, в каком месте получился прорыв <…> остался только фактор: грызуны, которые могли эту дамбу проточить, и этой 2–3-сантиметровой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу», — сказал Комаров в эфире «Первого канала».

При этом он исключил ошибки при проектировании и человеческий фактор.

Дамбу ввели к эксплуатацию в 2014 году. Насыпное сооружение предназначено для защиты дороги и укрепления берега реки Урал. Дамба рассчитана на уровень воды в 550 см, в то время как в понедельник вечером он на реке Урал составил 892 см.

Насыпную дамбу в Орске прорвало 5 апреля. Причиной прорыва стали аномальные паводки. В Оренбургской области ввели режим ЧС федерального уровня. В Орске из-за паводка эвакуировали свыше 2 тыс. жителей, среди которых 704 ребенка. Всего число эвакуированных жителей региона возросло до 6,5 тыс Всем пострадавшим гражданам планируют выплатить компенсации за утерянное или поврежденное жилье.