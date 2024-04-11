Глава МЧС РФ посетил колл-центр в Оренбуржье

Глава МЧС России Александр Куренков посетил колл-центр, расположенный в зоне ЧС в Оренбуржье. Он принял уже свыше 1500 звонков, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

При помощи колл-центра жители могут узнать информацию о паводковой ситуации и оставить заявки на оказание адресной помощи. По словам Куренкова, специалисты принимают заявки жителей, сортируют, а затем направляют профильным специалистам, чтобы те оперативно отреагировали и дали обратную связь.

«Очень важно, что ни один вопрос не остается без внимания и люди получают информационную поддержку». Александр Куренков Глава МЧС РФ

Единый колл-центр начал свою работу апреля, операторы находятся на связи круглосуточно.

Ранее сообщалось, что в МЧС РФ увеличивают группировку в районах, которые наиболее подвержены подтоплению из-за весеннего паводка.