МЧС РФ увеличивает группировку в районах, наиболее подверженных затоплению

В МЧС РФ увеличивают группировку в районах, которые наиболее подвержены подтоплению из-за весеннего паводка, сообщает пресс-служба МЧС России.

Работы по ликвидации последствий паводка идут постоянно. В Орске сейчас показатели воды уменьшились еще на 10 см и достигли показателя 894 см. Вода ушла из свыше 250 жилых домов.

Уровень воды в реке Урал поднялся на 22 см, на гидропостах идет непрерывный мониторинг. В зоне подтопления по-прежнему 1 912 жилых домов.

Уровень воды в реках Уй и Тобол также повышается. В 12 населенных пунктах в зоне подтопления находятся 181 жилой дом и 281 приусадебный участок.