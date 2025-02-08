Жители Одинцовского округа поймали мигранта, забивавшего женщину

Жители Одинцова в Московской области поймали мигранта, который забивал женщину во дворе одного из домов, сообщает Telegram-канал « Многонационал ».

Жители микрорайона Трехгорка собрали народную дружину, создали Общественное объединение соседей «ГБР Сколковский» и организовали патрулирование улиц, в результате которого наткнулись на преступление.

Во время обхода окрестностей активисты заметили, как неизвестный мигрант избивал женщину на улице Кутузовской у дома №1. Злоумышленника быстро задержали, после чего передали в руки сотрудников правоохранительных органов.

Выяснилось, что мигранта уже разыскивали за совершение ряда правонарушений в Трехгорке. Он, предположительно, поджигал двери соседей, оскорблял и угрожал женщинам, их детям, воровал еду из сумок курьеров. С иностранцем работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее пьяный мигрант пытался напасть с ножом на людей в Подольске.