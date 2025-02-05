Пьяный мигрант пытался напасть с ножом на людей в Подольске

Пьяного иностранного гражданина задержали в Подольске за то, что он пытался напасть на местных жителей с ножом. Парень также применил насилие в отношении сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области .

Задержанный — 18-летний мигрант. В среду в 9:30 утра его заметили в районе площади 50 лет Октября. Юноша был нетрезв, он ходил с ножом в руках, пугая местных жителей.

По данным Telegram-канала «Подольск», парень был замечен в этом районе не в первый раз. Ранее он уже пытался напасть на людей.

На место прибыл экипаж ДПС, парня задержали. При этом задержанный вел себя неадекватно: оскорблял и нападал на правоохранителей. Он применил насилие в отношении сотрудника ДПС. Сейчас жизни и здоровью полицейского ничего не угрожает.

В отношении мигранта было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Расследование дела находится на контроле Подольской городской прокуратуры.

Ранее мигранты захватили подвал и оборудовали там жилье в красногорском ЖК «Ильинские луга». Жильцы обратились в полицию по данному факту.