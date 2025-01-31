Мигранты захватили подвал и оборудовали там жилье в ЖК «Ильинские луга»

В красногорском ЖК «Ильинские луга» мигранты не только поселились в чужой недостроенной квартире, но и захватили подвал, в котором организовали себе апартаменты для жилья, сообщает «112» .

Жильцы, которые только въехали в свои квартиры в новостройке, стали жаловаться на тараканов и крыс. Они предположили, что животные скапливаются в подвале, а потому заглянули туда и лишились дара речи.

В помещении жильцы увидели апартаменты, оборудованные рабочими. В подвале иностранные специалисты организовали себе жилье: поставили здесь кровати, кухню с плитками, душевые кабины, унитазы и т. д.

Кроме того, в помещении заметили оборудование для видеосъемок, дорожные знаки, вывеску маркетплейса, сумки для курьеров и т. д.

Жильцы обратились в полицию по данному факту. Правоохранители забрали часть иностранцев в отдел, остальные успели сбежать до их приезда.

Ранее в этом же ЖК женщина не могла переехать в свою квартиру, потому что ее незаконно оккупировали мигранты. Они якобы доделывали там ремонт, но на самом деле жили в квартире вместе с семьями.