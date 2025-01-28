Бастрыкин заинтересовался захватом мигрантами квартиры в новостройке Подмосковья

Ранее Baza писала, что женщина не может переехать в квартиру в ЖК «Ильинские луга», приобретенную у застройщика, потому что жилье незаконно оккупировали мигранты-строители.

Когда Татьяна пришла проверить состояние квартиры перед заселением, то обнаружила в одной из комнат праздничный стол, накрытый рабочими, а в другой — настил на полу из картона, на котором спал ребенок.

Как пояснили владелице жилья мигранты, они якобы доделывали там ремонт. Выгнать их собственноручно женщине не удалось.

По факту произошедшего в ГСУ СК России по Московской области инициировали процессуальную проверку. И. о. руководителя областного ведомства Ярославу Яковлеву поручено представить доклад о ходе проверки лично Бастрыкину. Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате СК.