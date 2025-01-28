Бастрыкин заинтересовался захватом мигрантами квартиры в новостройке Подмосковья
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки, запущенной по факту нарушения прав жительницы Подмосковья, сообщает Информационный центр СК России.
Ранее Baza писала, что женщина не может переехать в квартиру в ЖК «Ильинские луга», приобретенную у застройщика, потому что жилье незаконно оккупировали мигранты-строители.
Когда Татьяна пришла проверить состояние квартиры перед заселением, то обнаружила в одной из комнат праздничный стол, накрытый рабочими, а в другой — настил на полу из картона, на котором спал ребенок.
Как пояснили владелице жилья мигранты, они якобы доделывали там ремонт. Выгнать их собственноручно женщине не удалось.
По факту произошедшего в ГСУ СК России по Московской области инициировали процессуальную проверку. И. о. руководителя областного ведомства Ярославу Яковлеву поручено представить доклад о ходе проверки лично Бастрыкину. Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате СК.